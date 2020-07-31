Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk ı
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Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk ı

ZONGULDAK'ta kurbanlıklar, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, belirlenen mezbahanelerde kesildi.

Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk ı
31.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:20

ZONGULDAK'ta kurbanlıklar, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, belirlenen mezbahanelerde kesildi. 

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, her yıl mahalle aralarında rastlanan kesim görüntülerine, bu yıl rastlanılmadı.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurbanlıklar, köy ve belediye mezbahanelerinde kesildi. Zonguldak Belediyesi'ne ait mezbahaneye gelenler, sırayla kurbanlıklarını kesti. İçeriye sadece maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, kurban kesen kişiler alındı. Vatandaşlar, sıralarının gelmesini belediyenin bina dışında kurduğu çadırlarda bekledi. Ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyardı.  


Kaynak: DHA

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