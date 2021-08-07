Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
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Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı

Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar sular altında kaldı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar sular altında kaldı.

Şanlıurfa'dan Alaplı ilçesi Mollabey köyüne gelen mevsimlik işçilerin kurdukları çadırları, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Batı Karadeniz bölgesinde akşam saatlerinde Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında çadırları zarar gören işçiler yardım talebinde bulundu. Reşat Ağa isimli işçi, tarlalarda çalışmak üzere ailesiyle birlikte 2 gün önce Mollabey köyüne geldiğini söyleyerek, "Çadırlarımızı su bastı. Çok mağdur durumdayız. Elimizden geldiği kadar suları çıkartmaya çalıştık. Ancak hala her yer su. Yaklaşık bin kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

30 yaşındaki Mehmet Bağcı isimli işçi ise, Şanlıurfa'dan 3 gün önce geldiklerini söyleyerek, "Bugün ilk defa fındık toplamaya gittik ve akşam geldiğimizde ise Çadırlarımızın her yeri suyla doldu. Eşyalarımız da hep battı. Ne unumuz kaldı ne de giyecek elbisemiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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