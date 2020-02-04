Zonguldak'ta meme kanserinde erken tanı konulu eğitim verildi

04.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:44

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından halka yönelik "Meme kanserinde erken tanı" konulu eğitim verildi.



Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğiyle halkın genel sağlık bilgisi ve kronik hastalıklar hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak, bilinçli bir şekilde sağlıklı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen toplantıların beşincisi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Çakmak, burada yaptığı konuşmada, sigara içiminin tamamen sıfırlanması gerektiğini söyledi.

Kanserin dünyadaki en önemli sağlık problemlerinin başında geldiğini anlatan Çakmak, "Yıllık yaklaşık 9 milyona yakın farklı türde kanser nedeniyle ölüm bildiriliyor. Gelecek 20 yıl içerisinde ise yeni kanser vakalarının yüzde 70 artış göstereceği öngörülüyor. Hayat şeklindeki bazı uygulamalar bunu önemli ölçüde artırmakta. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu gerçeği var. Kendine özgü tanı ve tedavi gerektiren 100'ün üzerinde kanser tipi var." dedi.

Çakmak, gelişmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığının arttığını ifade ederek, "Bunun nedenleri arasında yaşam süresinde artış, batılılaşan yaşam, geç doğurmak ve doğurmamak, geç menopoz, diyet, az egzersiz, stres, yaşamın güçleşmesi gelmekte." diye konuştu.

Kaynak: AA