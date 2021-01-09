Zonguldak'ta maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan genç, yazılan tutanağı yırtmasının ardından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan genç, yazılan tutanağı yırtmasının ardından gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak'ta gezdiği sırada maske takmayan 18 yaşındaki Samet Ç, polis ekiplerince uyarıldı.

Uyarılara aldırış etmeyen genç, polis memurlarıyla tartışmaya başladı. Bu sırada kendisine maske takmadığı için idari para cezası uygulanan Samet Ç, tutanağı ekiplerin elinden alarak yırtması üzerine çıkan arbede sırasında polislere saldırdı.

Gözaltına alınan Samet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kendisini uyaran polislerle tartışması, tutanağı yırtarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi, görevlilerin ise engellemeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş