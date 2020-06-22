Zonguldak'ta maske denetimi
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Zonguldak'ta maske denetimi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Ereğli ilçesinde maske denetimi yapıldı.

Zonguldak'ta maske denetimi
22.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:09

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Ereğli ilçesinde maske denetimi yapıldı.

Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran ekipler, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası uyguladı.

Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi, belde ve köylerde dışarı çıkıldığında maske takma zorunluluğunun devam ettiği belirtilerek, kurallara uymayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Belediye hoparlörlerinden de gün boyu vatandaşların maske takmaları konusunda anonslar yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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