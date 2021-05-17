Zonguldak'ta market yandı (2)
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Zonguldak'ta market yandı (2)

Zonguldak'ta market yandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği market, tamamen yandı. Alevlerin yakında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması rahat nefes aldırdı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Kaymakam Çorumluoğlu, "Buradaki en riskli kısım petrole yayılmasının önüne geçmekti. Burada itfaiyeci arkadaşlar cansiperane çalışarak bu durumun önüne geçtiler. İtfaiyeci arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.


Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)
Zonguldak'ta market yandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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