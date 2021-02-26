Zonguldak'ta mahalle karantinaya alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü Danışmentli köyünde Aşağı Mahalle karantinaya alındı.

Ereğli'ye bağlı Danışmentli köyünde Muhtar Fahrettin Donat'ın koronavirüs testinin pozitif çıkınca köylülere test yapıldı. Dün yapılan testler sırasında yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Danışmentli köyü Aşağı Mahalle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışı kapattı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu sabah saatlerinde köye gelerek çalışmaları inceledi.Kaymakam Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, "Dün akşam bölgede tarama testi yaptık. Birkaç gündür de vaka sayılarımızda da artış vardı. Bu vaka artışından sonra tarama testi ihtiyacımız oldu. Onu da yaptık. Ne yazık ki tarama test sonuçlarında beklediğimizin oldukça üzerinde vaka çıktı. Tedbir amaçlı olarak hem buradaki mahallemizi korumak hem de yayılmasını engellemek için böyle bir tedbir hararı aldık. Şüphesiz ki vatandaşlarımız bu süre içerisinde özgürlüklerinden kısıtlanmış olacak. Ama biz bunu almak zorundayız. Çünkü burada virüsün başka bir yere de yayılmasını engellememiz gerekiyor. Bugünden itibaren vatandaşlarımıza destek olarak gıda desteğimiz olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE