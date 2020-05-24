Zonguldak'ta magandalar yine sahnede
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Zonguldak'ta magandalar yine sahnede

Zonguldak'ta magandalar yine sahnedeZONGULDAK'ta yapılan uyarılara rağmen bayramlarda silah atma geleneği bu bayramda da sürdü.

24.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:51

Zonguldak'ta magandalar yine sahnede

ZONGULDAK'ta yapılan uyarılara rağmen bayramlarda silah atma geleneği bu bayramda da sürdü.

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla sabah saatlerinde kentin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulanmasına rağmen gelenek bu yıl da devam etti. Polis ekipleri, ihbarlar üzerine mahallelerde denetimler yaptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ DE YARALANDI

2015 yılında Kurban Bayramı'nda kurbanının kesilmesini bekleyen Temel Civelek(64), kimliği belirlenemeyen kişinin tabancasından çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Tüm araştırmalara rağmen Civelek'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişi hala bulunamadı. 2018 yılında ise evinin önünde oynayan 6 yaşındaki E.A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanmıştı.

Zonguldak'ta magandalar yine sahnede

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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