Zonguldak'ta madencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen konserde, şarkı ve türküler seslendiren maden işçileri, salondakilere keyifli dakikalar yaşattı.

Şarkılara zaman zaman eşlik eden müzikseverler, konser sonunda Madenci Korosu'nu uzun süre alkışladı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Veli Köktürk, kadınların daha fazla rol aldığı dünyada yaşanıyor olunsaydı gündemin daha farklı olacağını, savaşların ve gözyaşlarının konuşulmayacağını ifade etti.

Konsere, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.