Zonguldak'ta "Maden Şehit Aileleri Üretiyor" projesine katkı sunan kurumlara ziyaret - Haberler
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Zonguldak'ta "Maden Şehit Aileleri Üretiyor" projesine katkı sunan kurumlara ziyaret

Zonguldak'ta
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, "Maden Şehit Aileleri Üretiyor" projesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, "Maden Şehit Aileleri Üretiyor" projesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Yiğit, yönetim kurulu üyeleriyle Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akça ve kamu kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje için hazırlanan atölyede, maden şehidi yakınlarının çanta ve tişört üretimi yaptığını belirten Yiğit, "20'ye yakın maden şehidi kadınımızı istihdam etmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Yiğit, ziyaretlerde çanta ve tişört de hediye etti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Ereğli, Şehit, Maden, Güncel, Haber

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