Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden işçi defnedildi
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Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden işçi defnedildi

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:41
Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden işçi defnedildi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

Kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında, dün yer altında kullandığı lokomotifle manevra sırasında kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Soner Dağlıoğlu'nun cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Abacıoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, Dağlıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum ve sendika yöneticileri ile madenciler katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Dağlıoğlu'nun 2006 yılında TTK'de işe başladığı öğrenildi.

TTK'ye bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Soner Dağlıoğlu, dün yer altında kullandığı lokomotifle manevra sırasında kaza yapmış, kafasını lokomotifin kabinine çarpan Dağlıoğlu yaralanmıştı.

Mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dağlıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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