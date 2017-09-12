Zonguldak'ta Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı



ZONGULDAK'ta, maden mühendisi 27 yaşındaki Ersan Mutlu, çalıştığı özel şirkete ait madende galeriden yokuş aşağı yürürken düşerek yaralandı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak merkez İnağzı Mahallesi'nde, özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Maden mühendisi Ersan Mutlu, ocak içinde galeride yokuş aşağıya yürürken ayağı kayarak düştü. Yuvarlanarak yaralanan Mutlu, iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Mutlu, çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.