Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçiler tedaviye alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim yapılmayan ocakta bakım ve onarım için bulunan işçiler Musa Kaçar (45) ve Yasin Çakır (42), meydana gelen göçükte mahsur kaldı. İşçilerden Musa Kaçar, diğer işçiler tarafından kurtarılarak ocaktan çıkarıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa Kaçar, tedaviye alınırken, Yasin Çakır da kısa süre sonra kurtarılarak ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. 2 işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA