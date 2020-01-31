Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
31.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:37
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA