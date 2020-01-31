ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
31.01.2020 00:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:31
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------Ambulansa görüntüsü-Madendeki ekipler
-Genel ve detaylar
Haber: ZONGULDAK,
Kaynak: DHA