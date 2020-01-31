ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)
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ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

31.01.2020 00:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:31
ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)

ZONGULDAK'ın ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansa görüntüsü-Madendeki ekipler

-Genel ve detaylar

Haber: ZONGULDAK,


Kaynak: DHA
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