Zonguldak'ta Maden Ocağında Gaz Zehirlenmesi: 2 Ölü (2)

MADENCİLERDEN BİRİ TOPRAĞA VERİLDİ



Zonguldak'ta özel maden şirketine ait kömür ocağında gaz zehirlenmesi sonucu ölen işçilerden Kenan Kulakçı'nın cenazesi, yapılan otopsının ardından ailesine teslim edildi. Kulakçı'nın cenazesi merkez ilçeye bağlı Kumtarla Köyü'ndeki evine getirildi, burada tören düzenlendi.



Cenazede, ayakta durmakta zorlanan madencinin felçli babası Abdullah Kulakçı, "Oğlum, hasta babanı bırakıp nereye gidiyorsun, ben şimdi ne yaparım?" diye gözyaşı döktü. Kenan Kulakçı'nın namazını ise, imam olan kuzeni Volkan Kulakçı kıldırdı. Kenan Kulakçı'nın dertleşmek için sık sık imam kuzeninin yanına gittiği öğrenildi. İmam Kulakçı'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Kulakçı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumtarla Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK



