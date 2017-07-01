Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 2 ölü (2)



GAZ ZEHİRLENMESİNDEN ÖLEN MADENCİ TOPRAĞA VERİLDİ



Zonguldak'ta özel maden şirketine ait kömür ocağında gaz zehirlenmesi sonucu ölen işçilerden Kenan Kulakçı'nın cenazesi yapılan otopsının ardından ailesine teslim edildi. Kulakçı'nın cenazesi merkez ilçeye bağlı Kumtarla Köyü'ndeki evine getirildi. Cenazede, madencinin felçli babası ayakta durmakta zorlandı. Oğlunun arkasından "Oğlum, hasta babanı bırakıp nereye gidiyorsun, ben şimdi ne yaparım??' diye feryat eden acılı babayı köylüler sakinleştirmeye çalıştı. Kenan Kulakçı'nın namazını ise, imam olan kuzeni Volkan Kulakçı kıldırdı. Kenan Kulakçı'nın dertleşmek için sık sık imam kuzeninin yanına gittiği öğrenildi. İmam Kulakçı, kuzeninin cenaze namazını zorlukla kıldırdı, gözyaşlarına hakim olamadı. Kulakçı'nın cenazesi, ikindi namazına müyeakip kılınan cenaze namazının ardından Kumtarla Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.