2 Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi Karabük'te toprağa verildi
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2 Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi Karabük'te toprağa verildi

11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:50
2 Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi Karabük'te toprağa verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden maden işçisi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde defnedildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden maden işçisi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde defnedildi.

İddiaya göre, Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta ikamet eden maden işçisi Yalçın Karadöngel (43), evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık personeli, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalıştığı öğrenilen Karadöngel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karadöngel'in cenazesi buradan alınarak memleketi Karabük'e getirildi.

Karadöngel'in cenazesi, Kalaycılar Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan maden işçisinin oğlu E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan E.K'nin bir süre önce, sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Baba candır, gölgesi yeter." yazdığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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