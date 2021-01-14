Zonguldak'ta maden işçisini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığa 9 yıl hapis cezası
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Zonguldak'ta maden işçisini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığa 9 yıl hapis cezası

14.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:46
Zonguldak'ta maden işçisini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığa 9 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta maden işçisini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta maden işçisini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmaya tutuklu sanık T.D. ve tutuksuz sanık Ç.Y. ile avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.D'ye isnat edilen suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 9 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, Ç.Y'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Maden işçisi Özcan Akçay, 13 Haziran 2020'de evine gittiği sırada Dilaver Mahallesi'nde iki kişi tarafından darbedilmiş, yaralanan Akçay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı ve 11 gün tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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