Zonguldak'ta maden işçileri işbaşı yaptı
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Zonguldak'ta maden işçileri işbaşı yaptı

Zonguldak'ta maden işçileri işbaşı yaptıTÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), 30 Mart'ta ara verilen üretime, 1 Haziran itibariyle yeniden başlandı.

01.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:44

Zonguldak'ta maden işçileri işbaşı yaptı

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), 30 Mart'ta ara verilen üretime, 1 Haziran itibariyle yeniden başlandı. İşçiler, doktor kontrolünde ateşi ölçülüp sosyal mesafe kurallarıyla maske takarak ocağa indi. Zonguldak ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocaklarında, toplam 6 bin 600 madencinin çalıştığı TTK'da işçilerin koronavirüs salgınından korunması için üretime 31 Mart'ta ara verildi. Maden ocaklarında belirli periyotlarla sadece bakım ve onarım işçileri görev yaptı. Gece saat 00.00 itibariyle TTK'nin tüm ocaklarında mesai başladı. İşçiler mesaiye başlamadan önce ekipler tarafından ocak girişi ve iş yerleri dezenfekte edildi. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında ise sabah 08.00-16.00 vardiyası öncesi ocak önünde toplanan işçilerin ateşleri ölçüldü. İş yeri hekimi Dr. Metin Çelikiz tarafından işçilerin son kontrolleri yapıldı. Ardından ocak önünde sıraya giren işçiler, yeraltına inmek için kullanılan asansörlere sırayla ve sosyal mesafe kurallarıyla alındı. 40 kişilik asansörlere 20 işçi alınarak ocağa indirildi. İş yeri hekimi Dr. Metin Çelikiz, üretime verilen arada ocağa giren bakım ve onarım işçilerinin de tüm tedbirler alınarak çalıştığını söyledi. Bugün işbaşı yapan işçilerin bakanlığın aldığı tüm tedbirler alınarak ocağa sokulduğunu ifade eden Dr. Çelikiz, "1 Haziran'dan itibaren ocağa inen işçilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak ocağa alındı. Aşağıda da çalışacakları yere gitmek için bindikleri faytonlarda da kişi sayısı azaltıldı. Asansörde işçi sayısı azaltıldı. Bizim için önemli üç şey var. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni. Servis araçlarında dahi sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanıyor. Bakanlığın aldığı tüm tedbirleri ocaklarımızda uyguluyoruz." dedi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Teşkilatlandırma ve Eğitim Genel Sekreteri Tayfun Demir de işçilerin sağlık kontrollerinin takibinin yapıldığını ifade ederek, "Bugün şartlarımız ve imkanlarımız gerektiği şekilde iş güvenliğini alarak çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Burada toplam bin 400 işçi çalışıyoruz. Şimdi 6600 işçi ocağa iniyor. Bölgelerde tüm işçilerimiz iş başı yaptı. İşçilerimizin ateş ölçümleri yapıldı, maskeleri dağıtıldı." diye konuştu.

Zonguldak'ta maden işçileri işbaşı yaptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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