Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Haber

Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı.

10.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:22
Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı.

İl ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler