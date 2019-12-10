Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı.
Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
T.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.