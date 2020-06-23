Zonguldak'ta kuvvetli yağış nedeniyle araçlar arızalandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta kuvvetli yağış nedeniyle araçlar arızalandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Zonguldak'ta kuvvetli yağış nedeniyle araçlar arızalandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu Zonguldak'ta öğleden sonra bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

23.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:40

Zonguldak'ta kuvvetli yağış nedeniyle araçlar arızalandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta öğleden sonra bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kozlu ilçe girişindeki kavşakta oluşan su baskını nedeniyle bazı araçlar arızalandı. Uzun kuyruklar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'in de dahil olduğu bölgelerde gökgürültülü şiddetli yağış uyarısının ardından Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu. Kent merkezi başta olmak üzere Zonguldak-Kozlu sahil yolu, Kozlu ilçe girişindeki kavşak adeta sular altında kaldı.

İlçe girişindeki kavşakta meydana gelen su baskını nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar arızalanınca trafik tıkanma noktasına geldi. Zaman zaman gökgürültüsüyle birlikte şimşek çaktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altında yağmurun geçmesini bekledi. Emniyet Müdürlüğü kavşağından ilçe girişine araç geçişine bir süreliğine izin verilmedi. Ekiplerin teyakkuza geçmesi üzerine dereler de zaman zaman kontrol edildi. Polis ekipleri uzun araçların trafiğe girişine izin vermedi. Belediye temizlik ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Hadisenin gece 21.00'e kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta kuvvetli yağış nedeniyle araçlar arızalandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanıyor Haber
Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanıyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Barış Yöş Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Falcao Adem Büyük Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta kuvvetli yağış nedeniyle araçlar arızalandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:42:27. #1.15#
title