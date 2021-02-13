Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
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Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

13.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:10
Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Kuvvetli rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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