Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
13.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:10
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kuvvetli rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz