Zonguldak'ta kurban derisi bağışı

15.08.2019 14:51

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, ilçede Kurban Bayramı boyunca 321 deri toplandığını bildirdi.

Hasçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak Kurban Bayramı boyunca titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçe genelinde 165 sığır, 121 koyun ve 35 keçi olmak üzere toplam 321 deri topladıklarını kaydeden Hasçelik, "Toplanan kurban derilerinin parasal değeri 12 bin lira civarındadır. Kurban derilerinin Karabük'te bulunan müteahhit firmaya teslimleri gerçekleştirilmiştir. Kurban derilerini kurumumuza bağışlayan, derilerin toplanmasına katkı sağlayan ve görev alan herkese şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA