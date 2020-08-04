Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda vaka sayısı arttı ZONGULDAK'ta, 4 günlük Kurban Bayramı'nda 78 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

ZONGULDAK'ta, 4 günlük Kurban Bayramı'nda 78 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle kentte koronavirüsten ölenlerin sayısı, 74'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 1181'i buldu.

?Koronavirüs salgınında son günlerde vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta, Kurban Bayramı'nda da bu artış devam etti. Bayramın 1'inci günü 33 yeni vaka tespit edilirken, 2'nci gün 13, 3'üncü gün 8, 4'üncü gün ise 24 vaka tespit edildi. 4 günde toplam 78 yeni vakanın görüldüğü kentte, 2 kişi de yaşamını yitirdi. İl genelinde bugüne kadar koronavirüs vaka sayısı 1181'i bulurken, ölen kişi sayısı da 74'e yükseldi. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla vaka sayılarının önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Vatandaşa, tedbirlere uyulması konusunda da uyarılar yapılıyor.

Kent sakini Ali Bilgiç, daha çok maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ben maske kullanmayan insanları karşımda sanki bir katil gibi görüyorum. Bu kadar saygısızlık olmaz ki. Gençler bir de yürürken üstüme üstüme geliyor. Bizler, boksörler gibi sağa sola kaçıyoruz. Evde sonra dedesine, babaannesine gidiyor. Bu şekilde bundan kurtulamayız. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar ama babana, annene veriyorsun virüsü. Birazcık saygı lütfen" dedi.Tayfun Demir ise bayram süresinde birçok kentten Zonguldak'a gelenler olduğunu, bunun da ilerleyen günlerde vaka sayısını artıracağını düşündüğünü belirterek, "Ciddi bir şekilde bu işte önlemlerimizi alırsak biz devletimize, ülkemize daha faydalı oluruz. Bu vakaları en az sıyrıklarla atlatmış oluruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA