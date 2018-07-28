Zonguldak'ta "Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması"

Zonguldak'ta, "Camiler ve Din görevlileri Haftası 8. Bölge Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen yarışma, 10 ilin birincilerinin katılımıyla Merkez Acılık Hazreti Ali Camisi'nde gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, burada yaptığı konuşmada, yarışmayla bölge birincisini seçip Türkiye finaline göndereceklerini belirterek, "Kur'an insan için bir bildiriyet ve mektuptur. Bizlere Kur'an'ı nasıl okumamız, ona nasıl yaklaşmamız gerektiğini de yüce kitabımızın birçok ayetinde Rabbim bizlere beyan ediyor." dedi.

Yarışmada Yüksek Seçici Kurul üyelerinin değerlendirmesi sonucu Eskişehir'den İmam Hatip Eniz Zengin birinci oldu.

16 Eylül'de Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye birinciliği yarışmasına bölge birincisi olan Zengin katılmaya hak kazandı.