Zonguldak'ta kümese giren vaşak 9 tavuğu telef etti - Haberler
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Zonguldak'ta kümese giren vaşak 9 tavuğu telef etti

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta kümese giren vaşak 9 tavuğu telef etti

Ereğli ilçesinde kümese giren vaşak tavukları telef etti.

Ereğli ilçesinde kümese giren vaşak tavukları telef etti.

Toyfanlı köyünde bir vaşağın kümesine girdiğini fark eden Necati Kurt, kendi çabalarıyla hayvanı çıkartmaya çalıştı.

Başarılı olamayan Kurt, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye ulaşan ekipler, vaşağı kümesten çıkartarak doğal ortamına saldı.

Öte yandan, vaşağın 9 tavuğu telef ettiği belirlendi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Necati Kurt, Ereğli, Güncel, Haber

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