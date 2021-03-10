Zonguldak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 14 bin 344 lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ikamette kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ileri sürülen 14 kişiye 14 bin 344 lira ceza kesildi.