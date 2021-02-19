Zonguldak'ta kumar oynanan ruhsatsız kahvehanedeki 10 kişiye 20 bin lira para cezası
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Zonguldak'ta kumar oynanan ruhsatsız kahvehanedeki 10 kişiye 20 bin lira para cezası

19.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:54
Zonguldak'ta kumar oynanan ruhsatsız kahvehanedeki 10 kişiye 20 bin lira para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye 20 bin 103 lira ceza verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye 20 bin 103 lira ceza verildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde ruhsatı olmadığı tespit edilen kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda ekipler, kumar oynadıkları belirlenen K.K, M.D, E.D, F.B, M.A, C.Ş, Ç.T, C.Y, Y.K. ve U.Ş. hakkında işlem yaptı.

Ekipler, kumar oynadıkları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle şahıslara 20 bin 103 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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