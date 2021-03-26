Zonguldak'ta kumar oynanan kahvehanedeki 12 kişiye 8 bin 760 lira ceza
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Zonguldak'ta kumar oynanan kahvehanedeki 12 kişiye 8 bin 760 lira ceza

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta kumar oynanan kahvehanedeki 12 kişiye 8 bin 760 lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 8 bin 760 lira ceza kesildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 8 bin 760 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Murtaza Mahallesi Hamamüstü Sokak'ta bulunan kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira, içeride bulunan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 3 bin 416 lira olmak üzere 8 bin 760 lira ceza uyguladı.

Kahvehane sahibi Ö.F.B. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis, kumar masasındaki iskambil kağıtları, adisyon, okey taşları ve 600 lirayı muhafaza altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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