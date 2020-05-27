Zonguldak'ta kumar oynadığı iddiasıyla 5 kişiye para cezası kesildi
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Zonguldak'ta kumar oynadığı iddiasıyla 5 kişiye para cezası kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları iddiasıyla 5 kişiye 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta kumar oynadığı iddiasıyla 5 kişiye para cezası kesildi
27.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:10

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları iddiasıyla 5 kişiye 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murtaza Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 4 ıstaka, yapboz, okey taşları ve 225 liraya el konuldu.

Ekipler tarafından iş yeri sahibine, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanma" suçundan işlem yapılırken, 5 kişiye de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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