Zonguldak'ta köydeki karantinanın ardından tedbirler sürüyor

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinanın ardından sağlık ekiplerinin kontrolleri sürüyor.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinanın ardından sağlık ekiplerinin kontrolleri sürüyor. Sık sık köye giden ekipler, halkın ateşini ölçüp kontrollerini yapıyor.

Devrek Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 31 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler Köyü'nde, bir ailenin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Merkez Mahallesi karantina altına alındı.14 gün süren karantina sürecinde evden çıkmalarına izin verilmeyen 78 kişinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapıldı. Alınan karar sayesinde mahallede yeni vaka yaşanmadı. Testi pozitif çıkan aileden 86 yaşındaki yaşlı bir erkek hasta yaşamını yitirirken zamanında müdahale ile ölen kişinin iki oğlu ve gelini virüsü yenmeyi başardı. Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de sık sık köye giderek halkın rutin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmesi istenen köylülerin sağlık durumları kontrol altında tutuluyor.Velibeyler Köyü Muhtarı Celil Kiren, zamanında müdahale ile köylerinde vaka sayısının artmadığını söyledi. Köydeki üç mahallesinden birinin karantina süreci yaşadığını anlatan Kiren, "Kaymakamlık, jandarma elbirliğiyle bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Vaka sayısı artmadı. Güzel bir şekilde atlattık. Ölen bir vatandaşımızın çocukları tedavi gördüler ve şimdi iyiler. 4 kişi yakalanmıştı. Ölen amcamız da zaten kronik rahatsızlıkları vardı. Şimdi halkımız genellikle dışarı çıkmıyor. Bahçesiyle uğraşıyor. Tedbirlere uymaya devam ediyoruz. Karantina alınması iyi oldu çünkü vaka sayısı artmadı. Muhafaza önlemi alındı. Bu iyi oldu. Çoğalsaydı bu kez köyümüz komple karantina altına alınabilirdi. Bütün görevli ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.SAĞLIK EKİPLERİ KONTROLLERİNE DEVAM EDİYORDevrek İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Perihan Pirpir, köyde vatandaşların ateşlerini ölçerek sağlık kontrollerini yaptı. Halkın tedbirlere uymaya devam etmesini isteyen Pirpir, şöyle dedi:

"Filyasyon uygulamamız şimdi çok daha önemli. Vatandaşı bu anlamda bilgilendiriyoruz. Önce kolluk kuvvetlerinin destek verdiği dönemde insanları evlerinde kalmaya zorlamıştık ama şimdi öyle bir süreç yok. Sürekli anlatmaya çalıştığımız 14 gün kuralına ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Burada karantina kalktığı için hayat normale döndü sanabiliyor insanlar ama tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor. Burada da halkın kontrollerini yaparak tedbirlere uymaları gerektikleri konusunda uyarıyoruz."

Kaynak: DHA