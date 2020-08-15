Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (2) SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ MAHSUR KALANLARA ULAŞTIİki sahil güvenlik personelinin mahsur kalan 8 kişinin yanına ulaşmayı başardığı öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ MAHSUR KALANLARA ULAŞTI

İki sahil güvenlik personelinin mahsur kalan 8 kişinin yanına ulaşmayı başardığı öğrenildi. Mahsur kalanlar aileleriyle görüştürüldü. Sağlık durumları iyi olan 8 kişiye yiyecek ve kıyafet götürüldü. Ekiplerin koya karadan ulaşma çalışması sürüyor.

OĞLU MAHSUR KALAN BABA O ANLARI ANLATTIVolkan Kahraman, oğlu Mustafa Tuğra Kahraman (9) ve yeğeni Milat Babalık'ın (11) deniz yatağında bulundukları sırada mahsur kaldığını belirtti. Ankara'dan akrabalarının yanına tatile geldiklerini ifade eden Volkan Kahraman, "Biz buraya tatil için geldik Ankara'dan. Çocuklar yüzüyorlardı. Biraz dalga vardı akıntıyla birlikte. Gözümüzün önünde oynarlarken bayağı açığa gitmişler. Koşuşturduk. Eşimle baldızımı oradaki insanlarla sudan çıkardık. Kayınpederim girdi suya sonra. O da çıkamıyordu. Zorla onu da çıkardık. Mavi yatak vardı çocuklarda. Onun üzerinde kalmışlardı. Okan ve Oktay bey 7- 8 kişi atlamışlar. Onları açığa kadar çekip yandaki koya götürdüler. Sağlık durumları iyi. Hepsiyle görüştük tek tek. Kendi oğlumla diğerleriyle konuştuk" dedi.SAHİL GÜVENLİK İLE GAZETECİLERE TEŞEKKÜR

Sahil Güvenlik ekibinin dalgalara rağmen karaya yanaşamadığını ancak büyük risk alıp iki personelini karaya çıkarmayı başardığını öğrendiğini söyleyen Volkan Kahraman, "Oradaki sahil güvenlik ekiplerine teşekkür ediyorum. Kahramanlık yapıp komutanımız araya vurdurmuş botu. İki personel inmiş yanlarına. Isıtıcı, kıyafet ve yiyecekleri var. Çok teşekkürler hepsine. Gazeteciler de drone ile yardım etti. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde sağlık durumlarını öğrendik. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA