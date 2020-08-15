Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldıZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü sahilinde, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak için denize girenlerle birlikte toplam 8 kişi, kara ve yaya yolu olmayan dik yamaç arasındaki koyda mahsur kaldı.

15.08.2020 22:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:12

Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü sahilinde, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak için denize girenlerle birlikte toplam 8 kişi, kara ve yaya yolu olmayan dik yamaç arasındaki koyda mahsur kaldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) drone ile yerleri tespit edilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Göbü sahilinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde 2 kişi serinlemek için denize girdi. Denizde bulunanlar, şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı. Suda bulunanları kurtarmak isteyen 6 kişi de denize girerek gençlere ulaşmak istedi. Akıntı nedeniyle kıyıya ulaşamayanlar, sahilin yan tarafında bulunan ancak kara ve yaya yolu olmayan dik yamaç arasındaki koya ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Limandan gelen römork, dalgalar nedeniyle koya ulaşamadı. AFAD ekipleri karadan koya ulaşmaya çalışıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bölgeye kurtarma çalışması için helikopter talep ettiği öğrenildi.

YERLERİ DHA DRONE'U İLE TESPİT EDİLDİ

Jandarma, ulaşım olmayan koya DHA muhabirinin gönderdiği drone ile tespit yapmaya çalıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle koya fazla yaklaşamayan drone kamerası sahilde bekleyen kişileri görüntüledi. Görüntülerde kayaların üzerine çıkan bazı kişilerin bekleyişlerini sürdürdüğü görüldü. Ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: DHA

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