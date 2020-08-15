Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
15.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:15

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde denize giren bir kişinin dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlattı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişi ile yardıma giden 7 kişi, dalgalar nedeniyle başka bir koya çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi ve bir firmaya ait römorkör de sevk edildi.

Sert dalga nedeniyle koya yaklaşılamaması nedeniyle AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık alandaki sarp araziden koya ulaşmak için çaba sarfediyor.

Çalışmalara çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

Sağlık durumları iyi

Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, AA muhabirine, Göbü sahilinde 8 kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz sahile çıkan ve mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerden kurtaracağız." dedi.

Kaynak: AA

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