Zonguldak'ta köy yolları sular altında kaldı

01.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:53

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taşarken, bazı köy yolları kapandı.



İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış köyde hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması ile bahçeler ve seralar sular altında kalırken, göle dönen köy yolları da kapandı. Cıvaklar Yeni Mahalle sakinleri, yoğun yağış yüzünden yollarının kapanmasıyla mağdur olduklarını belirterek, dizlerine kadar çıkan suyun içinde yürümek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bakkala ekmek almaya gidebilmek için bu su deresinden geçtiklerini söyleyen mahalle sakinleri, hasta olup soğuk su yüzünden zatürreye yakalanmaktan korktuklarını söyleyerek yetkililerden yardım istediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA