Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi
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Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi

21.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:06
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 95 kişi ile 2 iş yeri sahibine 55 bin 71 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 95 kişi ile 2 iş yeri sahibine 55 bin 71 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında iş yerleri ve şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 95 kişiye ve 2 iş yeri sahibine toplam 55 bin 71 lira idari yaptırım uygulandı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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