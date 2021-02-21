Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi

21.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:00
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 57 kişi ile 4 iş yeri sahibine 38 bin 215 lira para cezası kesildi.

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 57 kişi ile 4 iş yeri sahibine 38 bin 215 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında dün kent genelinde 135 kahvehane, 22 paket servisi yapan iş yeri, 3 oyun salonu, 2 dernek ve lokal, 6 alkol satışı yapan iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 2'si kahvehane, restoran ve alkollü mekan olmak üzere 4 iş yerinin sahibi ile 57 kişiye 38 bin 215 lira idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 12:00:30. #1.16#
title