Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye 22 bin 802 lira ceza verildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 kişiye 22 bin 802 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 kişiye 22 bin 802 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bodaç ve Çukur köylerinde toplu halde alkol alındığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları denetimlerde 13 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya gelerek alkol tükettiğini tespit etti.

Söz konusu kişilere sokağa çıkma yasağını, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten 22 bin 802 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz