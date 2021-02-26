Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 88 hane karantinaya alındı
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Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 88 hane karantinaya alındı

26.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:37
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 88 hane karantinaya alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 88 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 88 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

Danışmentli köyünde Kovid-19 vakalarının tespiti üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 88 hanede karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı Aşağı Mahallesi'nde giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgeye giderek tedbirleri yerinde inceledi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artış üzerine köyde tarama testi uygulandığını belirterek, "Ne yazık ki beklediğimizin üzerinde vaka çıktı. Hem vatandaşlarımızı korumak hem yayılmayı engellemek için böyle bir tedbir kararı aldık. Vatandaşlarımıza devlet olarak gerekli desteği vereceğiz." diye konuştu.

Köy muhtarı Fahrettin Donat da kendisi ve ailesinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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