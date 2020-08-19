Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Ereğli ilçesinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Ereğli ilçesinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, denetimler sırasında gazetecilere, ilçe genelinde şu ana kadar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 2 düğün yapılan işletme ve organizasyon firmasına 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Herkesi tedbirli olmaya ve kurallara uymaya davet eden Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın bu denetlemeleri faydalı oluyor. Biz denetimlerimizi sürdürüyoruz, eksik görülenler uyarılıyor bir gün sonra ekiplerimiz tekrar giderek denetliyor, kurallara uyulmadı ise cezai işlem uygulanıyor. Kurban Bayramı sonrası ilçe genelinde vaka sayılarında artış yaşandı. Yine düğünler ve cenazelerde ne yazık ki henüz düzen sağlayamadık. İlçemizde karantina uygulanan bölgemiz yok. Özellikle fındık toplamadan dolayı dışarıdan gelen işçilerimiz yavaş yavaş dönmeye başladı. Onlar döndükçe biraz daha bu süreci kontrol altına alacağız. Bayramın etkileri halen devam ediyor. Moralimizi bozmayacağız ama maske, mesafe ve hijyeni de gözden ırak tutmayacağız."

Denetim yapılan iş yerlerine maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA