Zonguldak'ta "Korsanmartı" görüntülendi

ZONGULDAK (AA) - Yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından Kilimli ilçesi açıklarında Korsanmartı (Stercorarius parasiticus) görüntülendi.

Bir öğrencisiyle doktora tezi için yunus gözlemi amacıyla denize açılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sözen, genellikle kuzey ve güney kutbuna yakın bölgelerdeki deniz kıyılarında görülen, avlanan martıların ağzındaki balıkları çalmasıyla bilinen ve bu nedenle "Korsanmartı" olarak adlandırılan kuş türünü Kilimli açıklarında denizde fotoğrafladı.

Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencisi Anastasia Uludüz'ün doktora tezi için yunus gözlemi amacıyla denize açıldıklarını belirtti.

Kilimli açıklarında sürprizle karşılaştıklarını aktaran Sözen, "Bu türün peşinde olan arkadaşımın çok olduğunu biliyorum. İlgilenenlere duyurulur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Korsanmartı, Uzunkuyuklu Korsanmartı, Kütkuyruklu Korsanmatı ve Büyük Korsanmartı olmak üzere 4 farklı korsanmartı türünün kaydı bulunuyor.?

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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