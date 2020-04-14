Zonguldak'ta koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 45 yaşındaki hasta, evine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 45 yaşındaki hasta, evine gönderildi.

Koronavirüs teşhisiyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 45 yaşındaki İrfan K, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastanede 9 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğini ve hastalığını ağır geçirmediğini anlatan İrfan K, sağlık personeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA