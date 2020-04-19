Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 17 kişi, alkışlarla taburcu oldu Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 17 kişi, alkışlarla taburcu olduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden iyileşerek taburcu olan 17 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 17 kişi, alkışlarla taburcu oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden iyileşerek taburcu olan 17 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Ereğli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan, yaşları 40 ile 70 arasında değişen 17 hasta, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaların taburcu edildiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık personeli tarafından hastalara, 14 gün karantina altında kalacaklarını ve bununla birlikte bu karantina döneminde neler yapacakları konusunda bilgiler verildi. Hastaneden taburcu edilen hastalar, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve sağlıklarına kavuşmalarında büyük emeği olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA