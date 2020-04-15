Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 17 hasta taburcu edildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 17 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.
15.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:20
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 17 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.
İlçedeki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen 50 yaşındaki Gönül A'yı eşi çiçeklerle karşıladı.
Hastanede 22 gündür tedavi gördüğünü belirten Gönül A. hastane personeli ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Gönül A. hastaneden ayrılışı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: AA