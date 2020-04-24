Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 15 kişi taburcu oldu
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Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 15 kişi taburcu oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 15 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

24.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:48
Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 15 kişi taburcu oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 15 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki devlet ve özel hastanelerde tedavileri tamamlanan 15 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

İlçede bugüne kadar toplam 32 kişinin taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Pozitif vaka sayısı 63, pozitif tespit edilip hiç yatırılmadan evde izole edilen kişi sayısı 14. Numune alınıp sonuç beklenen 19 kişi bulunurken yoğun bakımda yatan pozitif vaka sayısı ise 2 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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