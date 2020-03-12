Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
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Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarıZONGULDAK'ta koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemleri yapıldı.

12.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:12
Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

ZONGULDAK'ta koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemleri yapıldı.

Kent genelindeki belediyeler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli ekipler, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yaptı. Zonguldak merkez, Ereğli ve Alaplı Belediyeleri, otobüs duraklarında ve ilçe merkezlerindeki sahil bandında da temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, vatandaşları el hijyeni kurallarına uyması konusunda da uyardı.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Erdal Terzi, dezenfeksiyon işlemlerine devam ettiklerini belirterek, "İşçi ve öğrenci servislerinde ücretsiz olarak dezenfekte işlemlerini yapmaktayız. Dezenfekte işinde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ürünler kullanılmaktadır. Bu sebeple dezenfekte işleminde aracın içi, tabanı tutma yerleri ve lastikleri dezenfekte işlemine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler gibi halkın ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına ilaveten terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları da dezenfekte edildi" dedi.

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Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kaynak: DHA

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Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

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