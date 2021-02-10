Zonguldak'ta koronavirüse ilk sağlık şehidi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan fizyoterapist Adem Hacıoğlu (42), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hacıoğlu'nun Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Fizyoterapist Adem Hacıoğlu, geçen ay koronavirüse yakalandı. Hacıoğlu, tedavisi için 20 gün önce görev yaptığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Hacıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası Hacıoğlu'nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Hacıoğlu için yarın görev yaptığı hastanede tören düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN