Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
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Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Bu gece saat 00.00'dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık.

06.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:12
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Bu gece saat 00.00'dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık." dedi.

Bektaş, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, iki konuda genel çerçevenin bir miktar daha daraltılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Geçen hafta çarşamba ve cumartesi pazarlarını kapattıklarını hatırlatan Bektaş, şunları kaydetti:

"Pandemi Kurulumuz il genelinde bütün pazarların 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Artık bugünden itibaren şehir sınırları içerisinde 14 gün süreyle pazarları açmayacağız. Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde, sokaklarda, caddelerde araçlarıyla seyyar pazarcılık yapmalarına imkan tanınıyor. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz."

Bektaş, bütün gayretlere rağmen bazı ilçelerdeki ana bulvarlarda tenhalaşmayı istedikleri düzeyde yakalayamadıklarını bildirdi.

Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yakalayamadığımız sürece bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum. Bizim bilim kurulumuzun da tek istediği şey izolasyon. Bunu yapamadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunu gerçekleştirmek üzere bu gece 00.00'dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık. Yani Düzce'ye, Bartın'a girerken ya da çıkarken hangi şartlar aranacaksa, Ereğli'den Zonguldak'a gelirken ya da Devrek'ten Zonguldak'a gelirken aynı şartlar aranacak."

Kaynak: AA

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