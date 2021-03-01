Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri
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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

01.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:46
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör İlaçlama ve Kontrol Merkezi ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfektan işlemleri gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de pazar yeri girişinde dezenfektan standı oluşturdu. Ekipler maske denetimlerine de devam ediyor.

Karantina uygulaması

Ereğli ilçe merkezine bağlı Danışmentli Köyü Aşağı Mahalle'de başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

İlçe giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu mahalle sakinlerine, kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kızılay Ereğli Şubesi ekiplerince yardım kolileri dağıtıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 88 hanede karantina uygulamasının sürdüğünü, karantina altındaki vatandaşların taleplerini yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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